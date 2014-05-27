Донецкий аэропорт находится под полным контролем украинских силовиков - Аваков

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что ранее захваченный сепаратистами аэропорт в Донецке, в настоящее время полностью находится под контролем украинских силовых структур. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

"Аэропорт полностью контролируется. Противник понес серьезные потери, у нас потерь нет. Утром операция продолжается", - цитирует пресс-служба Авакова.

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Также министр добавил, что не располагает данными о точном количестве потерь в рядах сепаратистов, но допускает, что это десятки людей.

Вместе с тем, по информации пресс-службы президента Украины, и.о. президенту Украины, председателю Верховной Рады Александру Турчинову было доложено руководителями силовых структур и антитеррористической операции, о том, что вчера во время проведения антитеррористических мероприятий в Донецком аэропорту террористы, захватившие аэропорт, были полностью обезврежены. "Аэропорт вместе с инфраструктурой сейчас находится под контролем подразделения Вооруженных Сил Украины, задействованного в АТО", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Донецке на территории аэропорта началась антитеррористическая операция. Как рассказал пресс-секретарь аэропорта Дмитрий Косинов, в районе 3 часов ночи на территорию аэропорта приехали несколько десятков вооруженных представителей «ДНР» с требованиями о выведении украинских военных, которые охраняют внутренний периметр аэропорта. Затем в так называемой «ДНР» заявили, что взяли аэропорт Донецка под контроль.

Аэропорт им. Сергея Прокофьева в Донецке приостановил работу с 7 утра 26 мая.

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) выдала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – УНИАН), продлевающий ограничения на осуществление полетов в аэропорт в Донецк до 20:00 27 мая 2014 года.

В Донецке 26 мая в 13.00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу.

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Из-за обстрелов боевиками, Донецкая железная дорога эвакуировала пассажиров и железнодорожников из административного здания и здания Донецкого вокзала со стороны ул. Артемовской.

Как сообщили в Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения ОГА, в Донецке на железнодорожном вокзале в результате стрельбы один человек погиб, два – пострадали.

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев сообщил, что 26 мая в аэропорту Донецка проходят плановые мероприятия в рамках АТО по возобновлению конституционного порядка в регионе.