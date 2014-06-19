Немцов: Боевики на Донбассе понимают, что Путин их предал

Об этом заявил российский оппозиционный политик Борис Немцов на своей странице в Facebook.

"Вы заметили, что путинские каналы не показывают героя русских националистов Стрелкова? То есть рассказывают о героических борцах с фашистами и бандеровцами, о смелых ополченцах, защищающих русский мир, а Стрелкова не показывают. Почему?", - задается вопросом Немцов.

По его мнению, дело в том, что Путин "отлично понимает", куда уедут эти хорошо вооруженные и организованные люди после окончания войны.

Читайте такжеНемцов: "Русская весна" на поверку стала "кадыровской", Путину не о чем врать россиянам"После окончания войны (а она неизбежно закончится) Стрелков и его соратники вернутся в Россию. Вернутся очень злые, поскольку считают, и справедливо, что Путин их предал. Донбасс в состав России не взял, войска не ввел. Помощь оказывал, но не ту, что ждали. Убитых в Донецке и Луганске, за исключением журналистов, подло бросил и семьям погибших ничем не помог. Путин-предатель, подлец и кидала. Именно так думают те, кто воюет в Донбассе", - пишет Немцов.

Немцов подчеркивает, что то, что произойдет дальше - не интеллигентные митинги Болотной и Сахарова, и "даже не Манежка националистов или беспорядки в Бирюлево".

"Это намного серьезней. Вооруженная, злая радикальная оппозиция с огромной поддержкой народа, которому внушают последние месяцы, что вернувшиеся ополченцы-герои. Только действовать они теперь будут не в Славянске, а в Москве", - пишет политик.