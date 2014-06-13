Дещица требует от Лаврова срочно вернуть незаконно вывезенных в РФ украинских детей
В телефонном разговоре Дещица поставил перед российской стороной требование безотлагательно разрешить возвращение детей домой.
И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица требует от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова срочно вернуть украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«Только что состоялся телефонный разговор между и.о. министра иностранных дел Украины Дещицей и министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым, во время которого был, в частности затронут вопрос срочного возвращения на Родину украинских детей, незаконно вывезенных в Россию», - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина подала заявление в Европейский суд в вопросе возвращения похищенных детей-сирот
Дещица поставил перед российской стороной требование безотлагательно разрешить возвращение детей домой и не препятствовать генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону сопровождать детей в возвращении.
Как сообщал УНИАН, 12 июня из Снежного на оздоровление в Днепропетровскую область на автобусе выехали 25 воспитанников детдома. На выезде из города автобус захватили террористы.
Читайте такжеБоевики требуют от и.о. мэра Снежного согласиться на перевозку 16-ти детей-сирот в РФ
После переговоров украинской стороны с представителями Пограничной службы РФ и террористами был освобожден водитель автобуса, часть детей и двое взрослых, которые сопровождали детей. Вскоре автобус с украинскими детьми нашли в Донецке Ростовской области РФ.
Как заявили в пресс-службе МИД Украины, российская сторона «незаконно разрешила перевезти на территорию РФ» 16 похищенных украинских сирот, без соответствующих разрешительных документов, а только по копиям свидетельств о рождении. Тем самым «российская сторона грубо нарушила положение соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также принятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения прав детей, в частности статьи 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка», - отметили в МИД Украины.
Читайте такжеДонецкая ОГА: детей из Снежного и их воспитателей принуждали к пересечению границы РФ
Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина подала заявление в Европейский суд по правам человека о воздействии на Россию в вопросе возвращения похищенных детей.
По словам генконсула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, дети находятся в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области РФ.