Дещица требует от Лаврова срочно вернуть незаконно вывезенных в РФ украинских детей

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица требует от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова срочно вернуть украинских детей, незаконно вывезенных в Россию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Только что состоялся телефонный разговор между и.о. министра иностранных дел Украины Дещицей и министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым, во время которого был, в частности затронут вопрос срочного возвращения на Родину украинских детей, незаконно вывезенных в Россию», - говорится в сообщении.

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Дещица поставил перед российской стороной требование безотлагательно разрешить возвращение детей домой и не препятствовать генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону сопровождать детей в возвращении.

Как сообщал УНИАН, 12 июня из Снежного на оздоровление в Днепропетровскую область на автобусе выехали 25 воспитанников детдома. На выезде из города автобус захватили террористы.

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После переговоров украинской стороны с представителями Пограничной службы РФ и террористами был освобожден водитель автобуса, часть детей и двое взрослых, которые сопровождали детей. Вскоре автобус с украинскими детьми нашли в Донецке Ростовской области РФ.

Как заявили в пресс-службе МИД Украины, российская сторона «незаконно разрешила перевезти на территорию РФ» 16 похищенных украинских сирот, без соответствующих разрешительных документов, а только по копиям свидетельств о рождении. Тем самым «российская сторона грубо нарушила положение соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также принятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения прав детей, в частности статьи 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка», - отметили в МИД Украины.

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Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина подала заявление в Европейский суд по правам человека о воздействии на Россию в вопросе возвращения похищенных детей.

По словам генконсула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, дети находятся в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области РФ.