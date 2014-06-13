В России пообещали вернуть 16 сирот, незаконно вывезенных боевиками из Украины - генконсул

16 украинских сирот, незаконно вывезенных террористами на территорию России, будут возвращены в Украину.

Об этом сообщил УНИАН генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

«Мы уже договорились, что будем возвращать детей в Украину. Следствие продлится еще часа три-четыре, а потом детей можно будет забрать и вернуть в Украину, что мы и намерены сделать», - отметил он.

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По словам генконсула, российские правоохранительные органы расследуют факт незаконного перемещения украинских детей-сирот из Снежного на территорию России после похищения террористами из так называемой «Донецкой народной республики».

«Мы вчера написали заявление в полицию и Следственный комитет. Сейчас городской Следственный комитет проводит следствие, как они, украинские дети из Снежного, сюда попали», - сказал Москаленко.

По словам Москаленко, 16 украинских детей находятся в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области РФ. Ситуация находится под контролем Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону.

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Как сообщал УНИАН, 12 июня утром из Снежного на оздоровление в Днепропетровскую область на автобусе выехали 25 воспитанников Снежнянского детского дома. На выезде из города автобус, двигавшийся в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен. Машина ГАИ была отсечена вооруженными террористами «ДНР», а автобус захвачен. Позже стало известно, что автобус находится на границе с Россией.

После переговоров украинской стороны с представителями Пограничной службы РФ и террористами были освобождены водитель автобуса, часть детей и двое взрослых, сопровождавших детей. Вскоре автобус с украинскими детьми нашли в Донецке Ростовской области РФ, где находится пункт пропуска для автомобильного сообщения через украинско-российскую границу «Изварино».

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По факту незаконного задержания украинских детей и принудительного перемещения их через границу украинский Омбудсмен обратилась к российской коллеге и потребовала немедленно вмешаться в ситуацию. Аналогичные обращения направлены на имя генерального прокурора РФ, министра по чрезвычайным ситуациям и губернатора Ростовской области. Российский омбудсмен заверила, что взяла дело под личный контроль.

Как заявили в пресс-службе МИД Украины, российская сторона «незаконно позволила перевезти на территорию РФ» 16 похищенных украинских сирот, без соответствующих разрешительных документов, а лишь по копиям свидетельств о рождении. Тем самым «российская сторона грубо нарушила положения соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также взятые на себя международные обязательства в области обеспечения