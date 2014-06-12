СМИ: 16 детей-сирот из Снежного силой вывезли в РФ, еще 9 смогли вырваться на границе

16 воспитанников интерната в Снежном силой вывезены в Российскую Федерацию и сейчас находятся в лагере для беженцев в Новошахтинске (Ростовская область). Вместе с детьми-сиротами находятся двое украинских воспитателей.

Об этом «Голосу Украины» сообщила начальник службы по делам детей Донецкой областной государственной администрации Вера Сагайдак. Как сообщалось, в четверг вооруженные боевики захватили автобус, на котором ехали на отдых в Днепропетровскую область 25 детей-сирот и воспитанников детских домов семейного типа. Транспорт развернули в сторону контрольно-пропускного пункта «Должанский» на Луганщине.

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"Мама-воспитатель детского дома семейного типа с двумя родными и семью приемными детьми категорически отказалась покидать Украину и сейчас возвращается обратно. Других детей, от 1996 до 2008 годов рождения, силой перевели через границу. Сейчас 16 воспитанников интерната и двое воспитателей находятся в лагере для беженцев в Новошахтинске", - рассказала собеседница.

Вооруженные боевики помешали вывезти и 30 воспитанников дома малыша в Краматорске. Все было подготовлено к транспортировке малышей от рождения до трех лет, многие из них - с серьезными врожденными недостатками здоровья. Но накануне кто-то из персонала «слил» информацию представителям самопровозглашенной «ДНР». Те появились в доме малыша вечером, переночевали, а утром препятствовали вывозу детей.

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Воспитанников детского приюта в Краматорске удалось эвакуировать раньше. После чего директора приюта вызвали к «комендатуры города и стали выяснять, с какой целью он вывез детей. «Обвиняли в том, что малышей вывозят с целью продажи», - поделились информацией в службе по делам детей.

Очевидцы говорят, что после того, как воспитанники приюта благополучно покинули город, в заведении появилась съемочная группа российского НТВ и разочарованно констатировала: «А мы не успели снять, как они прячутся в подвалы!» Для справки: до подвалов не прячутся жители Краматорска, а жители соседнего Славянская, но нужную «картинку» российское телевидение умеет создать где угодно.