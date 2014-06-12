Вывоз сирот из Снежного в Россию квалифицируют как международное похищение детей - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно возможного незаконного вывоза украинских детей в Российскую федерацию.

В документе отмечается, что Министерство иностранных дел Украины получило информацию от Донецкой областной государственной администрации и Министерства социальной политики Украины, которая подтверждает факт похищения 12 июня неизвестными вооруженными лицами, представителями так называемой «ДНР», группы из 28 граждан Украины, в том числе 25 детей-сирот и воспитанников детских домов семейного типа, которые направлялись на оздоровление в Днепропетровскую область.

«Злоумышленники под угрозой оружия вынудили водителя изменить направление движения и в сопровождении вооруженных людей направили указанное транспортное средство вместе с пассажирами в Луганскую область на КПП «Должанский»», - говорится в заявлении.

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С целью возможного консульского реагирования в случае подтверждения вывоза детей в Российскую Федерацию МИД Украины обобщается информация от правоохранительных органов, а также дано поручение Генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону принять срочные меры с целью проверки указанной информации.

Российской стороне направлена нота, в которой обращается внимание на отсутствие разрешительных документов на вывоз детей за границу, а поэтому их перемещение в Российскую Федерацию будет квалифицировано как международное похищение детей с соответствующими правовыми последствиями для злоумышленников и других сторон, при содействии или при попустительстве которых совершается это преступление.

В этой связи МИД Украины предостерегло российскую сторону, что такие действия будут противоречить всем нормам международного права, и обратилось с требованием безотлагательно принять исчерпывающие меры с целью прекращения противоправных действий относительно указанных детей-сирот - граждан Украины, в частности недопущения пересечения ими украинско-российской границы, и предотвращения подобных случаев в будущем.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром из г. Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей, в частности сироты и воспитанники детских домов семейного типа.

На выезде из города транспорт, который двигался в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен.

Спецмашина ГАИ была отсечена вооруженными террористам из так называемой "ДНР", у сотрудников ГАИ отобрали мобильные телефоны.

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Дети остались без сопроводительных документов и помощи, отметили в облгосадминистрации.

Выдвигалось предположение, что в сопровождении вооруженных людей детей везут в сторону Крыма.

Позже автобус с детьми из Снежного, перехваченный боевиками, был выявлен на границе с Россией.