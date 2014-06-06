Пограничники показали подбитые во время боя в "Мариновке" БТР и КамАЗы террористов

Вчера, 5 июня, на границе с РФ в районе пункта пропуска "Мариновка", что на Донетчине, украинские пограничники вели ожесточенный бой с террористами.

Со стороны России пограничное подразделение штурмовала группа боевиков (состав: 1 БТР, 4 КамАЗа с установленными крупнокалиберными пулеметами НСВ и 4 микроавтобуса).

Видео Государственная пограничная служба Украины

Как сообщал УНИАН, авиация ВСУ дважды нанесла огневой удар по нападавшим. Впоследствии к пограничникам поступила наземная поддержка от сводного отряда Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины.

Во время боя вблизи "Мариновки" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля "КамАЗ" и 1 БТР террористов. Есть информация о потерях из числа нападавших. Со стороны пограничников 5 человек получили ранения.

Часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиление пограничников прибегла к бегству на территорию России.