На Донетчине силы АТО уничтожили 15 террористов - Геращенко

Во время боя захвачен БТР, на котором приехали террористы. Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Шустер Live.

Также он сообщил, что больницы города Снежное находятся 15 трупов боевиков.

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Как сообщал УНИАН, часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиление пограничников прибегла к бегству на территорию России.