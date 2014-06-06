На Донетчине силы АТО уничтожили 15 террористов - Геращенко
03:31, 06 июня 2014Политика
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После боя на пограничном пункте Донецкой области в больнице города Снежное находятся 15 трупов боевиков.
REUTERS
Во время боя захвачен БТР, на котором приехали террористы. Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Шустер Live.
Также он сообщил, что больницы города Снежное находятся 15 трупов боевиков.
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Как сообщал УНИАН, часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиление пограничников прибегла к бегству на территорию России.
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