На границе с РФ начался бой: пограничников штурмуют на БТР и КамАЗах с пулеметами
Со стороны РФ пограничников штурмует БТР и КамАЗы с пулеметами, с тыла также подтянулись более сотни боевиков.
По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", на границе с РФ в районе пункта пропуска "Мариновка" украинские пограничники ведут бой.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Со стороны России пограничное подразделение штурмует группа террористов (состав: 1 БТР, 4 КамАЗа с установленными крупнокалиберными пулеметами НСВ и 4 микроавтобуса.)", - написал он.
Тымчук отметил, что пограничниками уничтожен 1 КамАЗ, вторгнувшийся на территорию Украины.
"С украинской территории с тыла подтянулись более сотни боевиков, - сообщил он. - Идет бой".
Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, в 15.15 в районе пункт пропуска «Мариновка» пограничники отследили накопления БТР, 4 «КамАЗов», оборудованных крупнокалиберными пулеметами «Утес», 3 микроавтобусов с террористами и 4 легковых автомобилей.
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За 1 километр от пункта пропуска колонна развернулась в боевой порядок, а в 16.05 началась атака на пункт пропуска.
"По состоянию на 16.50 подбит один «КамАЗ», уничтожено крупнокалиберный пулемет. Проинформированы все взаимодействующие силы и подразделения. К пункту пропуска выдвинулся сводный отряд Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.