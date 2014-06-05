Авиация ВСУ дважды нанесла удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка»

Авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка» в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, со стороны террористов есть потери. Читайте такжеНа границе с РФ начался бой: пограничников штурмуют на БТР и КамАЗах с пулеметами Ранены три пограничника. Возле пункта пропуска горит трава. Бой продолжается.

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