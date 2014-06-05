Авиация ВСУ дважды нанесла удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка»
19:07, 05 июня 2014Политика
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Авиация Вооруженных сил Украины дважды нанесла огневой удар по нападавшим на пункт пропуска «Мариновка» в Донецкой области.
По террористам нанесен авиаудар / spotters.net.ua
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, со стороны террористов есть потери.
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Ранены три пограничника.
Возле пункта пропуска горит трава. Бой продолжается.
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