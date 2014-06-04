Украинская авиация не выполняла боевых задач по обстрелу Луганской ОГА - пресс-офицер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на пресс-конференции в Киеве.

Пресс-офицер антитеррористической операции подчеркнул: «Авиация не выполняла никаких задач, связанных с обстрелом областной администрации в городе Луганске. Никто из членов экипажа, которые выполняли боевое задание, не стрелял по зданию ОГА».

Также он сообщил, что «в свою очередь были две цели - это два блокпоста, где находились бандиты, и они были уничтожены».

Как сообщал УНИАН, 2 июня специальная Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в ежедневном отчете сообщила, что в здание Луганской областной госадминистрации попали неуправляемые ракеты, выпущенные с самолета.

Днем 2 июня в центре Луганска прогремел взрыв у здания облгосадминистрации.

По словам очевидцев, взрыв был в воздухе, как раз над зданием ОГА.

Того же дня пресс-офицер антитеррористической операции Алексей Дмитрашковський заявил, что взрыв произошел внутри здания, обстрела извне не было. «Наиболее достоверной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращения со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами», - сказал он.

3 июня первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что, по предварительным данным, причиной взрыва в Луганской облгосадминистрации 2 июня стал выстрел террористов ракетой из ПЗРК.

По последним данным, от взрыва в районе облгосадминистрации погибли 8 человек, ранены - 11.

Справка УНИАН. 29 апреля в Луганске несколько тысяч сепаратистов захватили здания облгосадминистрации и прокуратуры области. Также они устроили осаду здания облуправления МВД и захватили областной ТРК. 6 апреля террористы захватили здание СБУ в Луганске.