В результате взрыва в здании Луганской ОГА погибли 7 человек, 8 - госпитализированы
21:44, 02 июня 2014Политика
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В результате взрыва в Луганской областной государственной администрации погибли семь человек.
В результате взрыва в здании Луганской ОГА погибли 7 человек, 8 - госпитализированы / Радио Свобода
Об этом сообщает "CXID.info" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Луганской ОГА Павла Малыша.Читайте такжеСпикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри
"Состояние их – тяжелое. Много пострадавших с осколочными ранениями", - отмечается в сообщении.
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