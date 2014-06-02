В результате взрыва в здании Луганской ОГА погибли 7 человек, 8 - госпитализированы

21:44, 02 июня 2014
Политика
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В результате взрыва в Луганской областной государственной администрации погибли семь человек.

Взрыв в Луганске / Радио Свобода

Об этом сообщает  "CXID.info" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Луганской ОГА Павла Малыша.Читайте такжеСпикер АТО: Луганскую ОГА взорвали изнутри

"Состояние их – тяжелое. Много пострадавших с осколочными ранениями", - отмечается в сообщении.

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