Уточнение ОБСЕ: Есть основания думать, что обстрел Луганской ОГА был с воздуха
Миссия ОБСЕ в Украине имеет основания считать, что удар по Луганской облгосадминистрации был нанесен с воздуха, возможно - с самолета.
Об этом BBC Украина сообщил представитель миссии Майкл Боцюркив, подчеркнув одновременно, что эта информация базируется на "ограниченных наблюдениях".
Ранее на сайте ОБСЕ появилось такое сообщение: "2 июня в захваченное помещение ОГА попали ракеты. Судя по ограниченных наблюдений специальной мониторинговой миссии, эти удары были вызваны неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета. Количество пострадавших неизвестно".
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Однако впоследствии доступ к сайту организации исчез.
В Генеральной прокуратуре Украины ранее заявляли, что главной версией взрыва, которую они расследуют, является неудачный выстрел из ПЗРК. В ГПУ подозревают, что сепаратисты пытались сбить украинский самолет, но попали в здание.
Другая версия заключается в том, что здание обстрелял штурмовик Су-25, который в тот момент находился над городом.