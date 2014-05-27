Bloomberg: Порошенко бросил вызов России, пообещав продолжить АТО

В статье под названием «Порошенко бросил вызов России, пообещав продолжить АТО» на сайте Bloomberg.com Джейк Рудницкий, Дарина Краснолуцкая и Дарья Марчак пишут, что избранный Президент Петр Порошенко «столкнул лбами» Украину с Россией еще до того, как последние голоса были подсчитаны, пообещав ускорить антитеррористическую операцию, чтобы обуздать сепаратистов на востоке страны.

«Антитеррористическая операция кардинально изменится, она будет более эффективной», – сказал Порошенко вчера в Киеве. «Она будет длиться не два или три месяца, а несколько часов». В Москве министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая эскалация станет «колоссальной ошибкой».

Насколько сложная задача стоит сейчас перед Порошенко стало ясно, когда в Донецк были направлены десантные войска, вертолеты и военные самолеты после того как повстанцы проигнорировали ультиматум военных и отказались покинуть местный аэропорт. В результате столкновения между украинскими военными и боевиками возле городского железнодорожного вокзала погиб один человек, как сообщили Новости Донбасса.

Порошенко столкнулся с двумя серьезными проблемами: развалившейся экономикой и движением пророссийских сепаратистов, которые захватили несколько городов в Донецкой и Луганской областях, угрожая разорвать бывшую советскую республику на части. Россия аннексировала Крымский полуостров в марте.

Госсекретарь Джон Керри сказал в своем заявлении, что США «уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, осуждает и не признают попытку России аннексировать Крым, и по-прежнему готовы работать с Украиной и другими партнерами, чтобы найти решение для мирного урегулирования конфликта».

Самолеты-истребители

Тем не менее, выборы не остановили насилие в Донецке. Вечером самолеты-истребители вновь появились в воздухе, а в городе послышались взрывы, когда возобновилось противостояние в районе железнодорожного вокзала, как сообщалось на сайте новостей Остров. Новости Донбасса сообщили, что колонна из примерно 40 грузовиков с вооруженными боевиками направлялась из России в сторону Донецкой области.

Украинские военные перекрыли все дороги, ведущие на север от Донецка к Славянску, оплоту повстанцев, когда там, а также в южном порту Мариуполя продолжились боевые действия.

Другая группа повстанцев перешла границу из России и оказалась на территории Луганской области после перестрелки с правительственными войсками, говорилось в заявлении на сайте пограничной службы Украины. Украинские солдаты убили одного боевика, ранен еще один и трое были захвачены в плен. Они передвигались на 10 автомобилях, которые пытались прорваться через границу, сообщил по телефону сотрудник пресс-службы пограничной службы Олег Слободян. Среди украинских военных потерь не было.

«Война, хаос»

В своем первом заявлении после выборов 25 мая Порошенко сказал, что он стремится положить конец «войне, хаосу и беспорядкам», и для этого посетит проблемные восточные регионы и будет вести переговоры с Россией. Центральная избирательная комиссия Украины объявила его победителем с 54,4 % голосов, после того, как 94 % бюллетеней были подсчитаны, сообщили Новости Донбасса.

Лавров сказал, что то, что голосование состоялось, является положительным моментом, и вновь повторил более ранее заявление Президента Владимира Путина о том, что он будет уважать результаты выборов. Теперь у нас есть возможность установить «диалог на равных, основанный на взаимном уважении», – сказал он.

В то время как Порошенко и Лавров гремели саблями, Украина и Россия сделали шаг к сближению в спорном вопросе об оплате за природный газ во время переговоров в Берлине.

Порошенко сказал, что инициирует досрочные парламентские выборы в 2014 году, так как народ хочет поставить жирную точку на правлении свергнутого президента Виктора Януковича, пророссийского лидера, который бежал в Москву в феврале после расстрела участников уличных протестов, которые добивались сближения Украины с Евросоюзом.

Накопив состояние в 1 млрд. долл., согласно рейтингу миллиардеров, опубликованному Bloomberg, Порошенко показал свою деловую хватку и пообещал «повысить зарплаты посредством улучшения рынка занятости и ориентации экономики в сторону Европы с помощью торгового соглашения». Вчера он подтвердил, что готов продать свои активы, в том числе шоколадную компанию Roshen, и для этого воспользуется помощью инвестиционной компании, чтобы найти покупателя.