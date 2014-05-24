В Донецке вооруженные террористы захватили центральный военкомат - СМИ
15:44, 24 мая 2014Политика
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Боевики из террористической организации "ДНР" захватили здание Центрального городского объединенного военкомата в Донецке.
Боевики захватили Центральный городской объединенный военкомат / REUTERS
Боевики "ДНР" захватили здание Центрального городского объединенного военкомата в Донецке вечером 23 мая. Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 23 мая около 50 человек с оружием, одетые в камуфляжную форму, окружили здание военного комиссариата.
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"Здание захвачено", - сказал собеседник агентства.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).
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