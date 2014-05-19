В Мариуполе боевики ДНР сорвали Марш мира

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

"Сегодня в Мариуполе в 17-00 должен был пройти многотысячный Марш Мира. Без политических лозунгов и флагов. Я знаю, что многотысячный, поскольку только наши металлургические комбинаты сообщали о том, что порядка 30 000 наших сотрудников планировали выйти на него. А Мариуполь - это не только наши заводы", - написала она.

Читайте такжеБолее 32 тысяч подчиненных Ахметова собираются патрулировать МариупольНо, по ее словам, марш "приостановили из соображений безопасности", потому что на улицах города появились вооруженные люди, которые называли себя членами террористической организации "ДНР".

"Если это так - этим людям не нужен Донбасс, тем более счастливый Донбасс", - подытожила Емченко.