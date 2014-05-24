Еще один "министр" открестился от "правительства" ДНР
Бывший руководитель Управления по борьбе с экономической преступностью в Донецкой области Вячеслав Писаренко опроверг свое участие в "правительстве" так называемой Донецкой народной республики.
Местные СМИ опубликовали список "правительства" ДНР, в состав которого включили Вячеслава Писаренко и определили ему должность "министра юстиции" этой псевдореспублики.
Об этом пишет ТСН.
Вячеслав Писаренко официально заявил, что последняя занимаемая им должность - начальник УМВД Херсонской области, а сейчас он работает в МВД Украины и никакого отношения к "ДНР" не имеет, сообщают в пресс-службе донецкой областной милиции.
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"Никаких должностей в этой так называемой республике я не занимаю, о выборе меня "министром" узнал из Интернета, чему был немало удивлен", - прокомментировал свое "назначение" Вячеслав Писаренко.