В Харькове бизнесмены создали благотворительный фонд для помощи силовикам

В Харькове бизнесмены создали благотворительный фонд «Мир и порядок» для помощи силовикам.

Как сообщили УНИАН организаторы благотворительного фонда, его публичная презентация состоялась 22 мая в Харьковской облгосадминистрации.

«Решение создать такую структуру мы (группа бизнесменов) приняли после того, как поняли, что каждый из нас уже довольно долгое время оказывает ту или иную помощь нашим силовикам. Понятно, что общими усилиями мы можем больше, чем поодиночке», - сказал инициатор и один из основателей фонда «Мир и порядок» Всеволод Кожемяко.

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По его словам, основными задачами фонда являются: содействие подразделениям Вооруженных сил Украины, дислоцированным в регионе, и правоохранительным органам Харьковской области, в том числе покупка недостающего снаряжения, информационная поддержка и организация досуга бойцов; помощь раненым военнослужащим и семьям погибших; создание координационной платформы между различными волонтерскими группами, силовиками и государственными структурами области; разъяснительная работа об опасности и тяжких правовых последствиях содействия преступникам, угрожающим территориальной целостности Украины, жизни и здоровью ее граждан; поддержка групп самообороны в области.

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Необходимое снаряжение для подразделений Вооруженных сил Украины и новых спецбатальонов МВД («Слобожанщина», «Харьков-1» и др.) создавшие фонд бизнесмены покупают как за собственные, так и за привлеченные средства.

««Мир и порядок» в сотрудничестве с МВД привлекает людей в регионах для создания добровольческих отрядов самообороны. С помощью фонда выстраивается коммуникация между милицией и добровольцами», - отметил начальник ГУ МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

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В свою очередь, председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута отметил, что фонд «Мир и порядок» оказывает воинским частям и милицейским подразделениям большую помощь в снабжении, в том числе в приобретении спецсредств для бойцов АТО.

*** Инициатор и один из основателей фонда - генеральный директор группы «Агротрейд» Кожемяко. Учредителями фонда стали владельцы и директора ряда харьковских компаний из различных сфер бизнеса