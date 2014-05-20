На Харьковщине неизвестные обстреляли военных, которые участвуют в АТО - Балута

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом во время пресс-конференции подтвердил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, инцидент произошел в ночь на 19 мая. Балута добавил, что не владеет информацией, арестован ли кто-то из нападавших.

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Губернатор отметил, что у военных есть проблемы с оснащением техническими средствами, в частности тепловизорами и приборами ночного видения.

Балута отметил, что преступники, которые обстреливают блокпосты и расположение военных АТО, подъезжают на автомобилях максимально близко к границам Харьковской области, после чего пешком добираются до расположений военных.

Председатель ОГА отметил, что на границе Харьковской области установлено 36 блокпостов, усиленными железобетонными конструкциями. «Граница в целом контролируется», - сказал Балута.

Он также добавил, что будет настаивать на возвращении в Харьковскую область из Луганщины местного батальона территориальной обороны.

В свою очередь заместитель председателя ОГА Юрий Георгиевский добавил, что со 2 мая в харьковский военно-клинический центр Северного региона было доставлено 69 военнослужащих, раненных во время АТО.