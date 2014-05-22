Социологи намерены проводить во время выборов экзит-полы на востоке Украины

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», отвечая на вопрос, будут ли работать социологи с экзит-полами при нынешних условиях на востоке Украины.

Колиушко отметил, что ряд социологических компаний объединились в консорциум, и готовятся проводить экзит-пол. “Действительно, есть проблема, как проводить это на Донбассе”, - сказал он и добавил, что имеет в виду Донецкую и Луганскую области.

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“Не решен вопрос, будет ли там везде проведен экзит-пол, или нет. Это уже будет в последний момент в зависимости от ситуации, которая будет складываться в этих областях”, - сказал эксперт.

Он также добавил, что планируется проведение полностью репрезентативного опроса по всей Украине. “Если где-то произойдут какие-то срывы, на каких-то участках... продумывают варианты замены, перемещения”, - сказал Колиушко.

В свою очередь, эксперт-социолог, основатель и руководитель компании Research & Branding Group Евгений Копатько отметил, что его коллеги будут делать сложную и опасную работу, и сообщил, что он не собирается проводить экзит-пол, поскольку “не хочет рисковать людьми”.

“Это люди, с которыми я работаю уже очень много лет. И есть большой риск для их жизни, для их здоровья”, - сказал он.