В Кремле знают, что большинство жителей Донбасса не хочет присоединения к РФ - депутат Госдумы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

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"Есть социологический мониторинг, этот социологический мониторинг я видел в Москве, который есть в распоряжении администрации президента. Также я видел цифры, которые есть в Киеве - они совпадают, расхождения на уровне нюансов", - сказал Пономарев.

Он сообщил, опросы показывают, что в марте в Донецкой области присоединение к РФ поддерживали 20-25%, а остальные занимали различные проукраинские позиции - 20-25% за федерализацию, 30-35% за унитарную Украину.

По его словам, после событий в Славянске уровень поддержки присоединения к РФ начал падать и к середине апреля составлял 15-17%, однако после событий в Одессе и Мариуполе, когда люди начали проецировать на себя ситуацию: "война приближается к нашему дому", - этот показатель начал снова увеличиваться.

"Получается, единственным источником власти является Донецка республика, а источником силы Донецкой республики является Россия с точки зрения публичного восприятия. Люди хотят, чтобы этот хаос закончился, и крови больше не было. Поэтому доля людей, которые пришли на референдум начала расти", - сказал Пономарев.

При этом он подчеркнул, что рабочие люди четко выступают за Украину.

"Значительная часть пролетариата Донбасса, она против присоединения к России, прежде всего, как раз горняки", - сказал он.

По словам Пономарева, существует официальная позиция союза горняков Донбасса, которая отражает позицию рабочего класса.

"Есть официальная позиция независимого союза горняков Донбасса, которые против присоединения к России. Потому что в России в соседней Ростовской области шахты закрыты. Если шахты на Донбассе работают, то люди это видят", - отметил он.