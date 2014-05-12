Порошенко: избиратели жестко и эмоционально требуют проведения досрочных парламентских выборов
Кандидат на пост Президента Украины, внефракционный народный депутат Петр Порошенко отмечает, что избиратели очень жестко требуют проведения досрочных парламентских выборов.
«Это просто очень жесткое требование избирателей - досрочные парламентские выборы», - сказал Порошенко на пресс-конференции в Херсоне.
По его словам, он знал, что 80-85 процентов избирателей высказываются за проведение досрочных парламентских выборов, но не думал что это будет сделано настолько эмоционально».
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Кандидат в Президенты Украины подчеркивает, что люди требуют открытых списков во время выборов: они хотят знать, за кого голосуют и кто будет представлять их интересы в парламенте.
«Я считаю, что парламент вынужден будет на это реагировать, потому что народ уже научился реализовывать пятую статью Конституции Украины и знает, что единственным источником власти в Украине является народ», - сказал Порошенко.