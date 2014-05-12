Порошенко: избиратели жестко и эмоционально требуют проведения досрочных парламентских выборов

«Это просто очень жесткое требование избирателей - досрочные парламентские выборы», - сказал Порошенко на пресс-конференции в Херсоне.

По его словам, он знал, что 80-85 процентов избирателей высказываются за проведение досрочных парламентских выборов, но не думал что это будет сделано настолько эмоционально».

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Кандидат в Президенты Украины подчеркивает, что люди требуют открытых списков во время выборов: они хотят знать, за кого голосуют и кто будет представлять их интересы в парламенте.

«Я считаю, что парламент вынужден будет на это реагировать, потому что народ уже научился реализовывать пятую статью Конституции Украины и знает, что единственным источником власти в Украине является народ», - сказал Порошенко.