Под Славянском 5 мая в ходе АТО погиб замкомандира "Альфы"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

"Под Славянском погиб Саша Анищенко, замкомандира Сумской "Альфы" СБУ. Мой хороший знакомый… Из всей «Альфы» знал его и Сергея Красняка. Они меня охраняли в апреле 2006 года, когда кому-то очень не понравилось, что я стал мэром города Сумы. Саня должен был стать командиром сумской "Альфы"... На него уже было представление на назначение...", - написал Минаев.

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Как установлено, вытаскивая из-под обстрела раненного товарища, Анищенко погиб от взрыва гранаты.

Как сообщал УНИАН, 5 мая в Славянске Донецкой области в ходе антитеррористической операции, по данным департамента здравоохранения облгосадминистрации, один человек погиб, 15 – получили огнестрельные ранения.

По данным МВД, во время проведения АТО в этот день в Славянске 4 представителя МВД были убиты и около 30 – получили ранения.