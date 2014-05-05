В Славянске в ходе АТО сегодня один человек погиб, 15 – получили огнестрельные ранения – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации.

В ОГА подчеркнули, что приведенные данные основаны на информации коммунальных учреждений здравоохранения. Медицинское обслуживание в ходе АТО также осуществляют соответствующие подразделения силовых структур.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, сегодня во время проведения АТО в Славянске 4 представителя МВД были убиты, около 30 – получили ранения.

Террористы стреляют из автоматов и минометов.

"Тактика боя нападающих – прикрываться живым щитом из числа местного населения. Кроме того, местные жители сообщают, что нападающие массово обстреливают и поджигают жилые дома. Есть жертвы среди местного населения", - сообщает УСО МВД Украины.