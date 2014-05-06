Сегодня Рада на закрытом заседании может рассмотреть вопрос об отставке Турчинова и Авакова - депутат
По словам Сергея Каплина, “когда мы будем отставлять Авакова с Турчиновым, мы будем отставлять Тимошенко, сегодня может рассматриваться отставка Тимошенко”.
Народный депутат от партии “УДАР” Сергей Каплин утверждает, что сегодня на закрытом заседании Верховной Рады народные депутаты могут рассмотреть вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и Александра Турчинова, который является председателем парламента, исполняет обязанности президента и главнокомандующего Вооруженных сил.
Об этом Каплин сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно сегодняшнего закрытого заседания парламента.
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“Его суть заключается в том, чтобы выпустить парламент. Почему оно закрытое? Это для того, чтобы люди не слышали критику в сторону Турчинова и Авакова”, - сказал народный депутат.
На уточнение, может ли сегодня затрагиваться вопрос, связанный с инициативой внефракционного народного депутат Анатолия Гриценко об освобождении Турчинова от должности, Каплин отметил, что “этот вопрос очевиден, я об этом говорю уже месяц”.
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“Нам не нужен «ведущий» Верховной Рады, нам нужен президент страны, который возглавит антитеррористическую кампанию. По крайней мере, я такой вопрос буду поднимать”, - сказал Каплин.
На вопрос, будет ли затрагиваться соответствующий вопрос относительно Авакова, он сказал: “Безусловно. Это одна связка”.
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Кроме того, по словам депутата, “когда мы будем отставлять Авакова с Турчиновым, мы будем отставлять Тимошенко, сегодня может рассматриваться отставка Тимошенко”.
Отвечая на вопрос относительно того, планируется ли сегодня открытая часть парламента с участием журналистов, Каплин выразил мнение, что народные депутаты сегодня лишь будут давать брифинги для СМИ.