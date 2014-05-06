Сегодня Рада на закрытом заседании может рассмотреть вопрос об отставке Турчинова и Авакова - депутат

Народный депутат от партии “УДАР” Сергей Каплин утверждает, что сегодня на закрытом заседании Верховной Рады народные депутаты могут рассмотреть вопрос об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и Александра Турчинова, который является председателем парламента, исполняет обязанности президента и главнокомандующего Вооруженных сил.

Об этом Каплин сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно сегодняшнего закрытого заседания парламента.

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“Его суть заключается в том, чтобы выпустить парламент. Почему оно закрытое? Это для того, чтобы люди не слышали критику в сторону Турчинова и Авакова”, - сказал народный депутат.

На уточнение, может ли сегодня затрагиваться вопрос, связанный с инициативой внефракционного народного депутат Анатолия Гриценко об освобождении Турчинова от должности, Каплин отметил, что “этот вопрос очевиден, я об этом говорю уже месяц”.

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“Нам не нужен «ведущий» Верховной Рады, нам нужен президент страны, который возглавит антитеррористическую кампанию. По крайней мере, я такой вопрос буду поднимать”, - сказал Каплин.

На вопрос, будет ли затрагиваться соответствующий вопрос относительно Авакова, он сказал: “Безусловно. Это одна связка”.

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Кроме того, по словам депутата, “когда мы будем отставлять Авакова с Турчиновым, мы будем отставлять Тимошенко, сегодня может рассматриваться отставка Тимошенко”.

Отвечая на вопрос относительно того, планируется ли сегодня открытая часть парламента с участием журналистов, Каплин выразил мнение, что народные депутаты сегодня лишь будут давать брифинги для СМИ.