В Запорожской и Кировоградской областях созданы батальоны обороны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, основными заданиями, стоящими перед личным составом батальонов, являются борьба с диверсионными группами, обеспечение прохождения через данные области военной техники Вооруженных сил Украины, охрана стратегических объектов.

В Минобороны отметили, что батальоны сформированы приписным составом районных военных комиссариатов области. В их состав вошли, преимущественно, те мужчины, которые проходили воинскую службу, те же, кто не служил, будут приведены к присяге.

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Также личный состав батальонов под руководством опытных офицеров и военнослужащих по контракту ВС Украины пройдет теоретическую и практическую подготовку.

В Минобороны заверили, что бойцы нового подразделения будут обеспечены вещевым, денежным и другими видами обеспечения как контрактники Вооруженных сил.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля и.о. президента Украины Александр Турчинов поручил создать в каждой области батальоны территориальной обороны. По его словам, эти батальоны должны формироваться не столько из профессиональных военных, сколько из патриотов.

Временно исполняющий обязанности главы Администрации президента Сергей Пашинский объяснил, что батальоны территориальной обороны будут работать на базе Министерства обороны и подчиняться Генеральному штабу и председателям областных администраций.