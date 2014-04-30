Турчинов поручил создать в каждой области батальоны территориальной обороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.

“Мы издали приказ о формировании в каждой области батальона территориальной обороны”, - сообщил Турчинов.

По его словам, каждый глава облгосадминистрации должен знать планы индивидуальной обороны своего региона.

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Как сказал и.о. президента, эти батальоны должны формироваться не столько из профессиональных военных, сколько из патриотов. “Мы будем опираться не столько на тех, кого учили воевать, кто получает за это плату, мы будем опираться на настоящих патриотов, на настоящих граждан Украины, которые сегодня с оружием в руках готовы защищать Украину”, - сказал Турчинов.

По его словам, такие батальоны должны быть мобильными, чтобы в случае необходимости перебрасывались в те регионы, где нужна помощь.