В Донецке экстремисты жестоко пытали двух студентов, после чего сняли видео о бойцах «Правого сектора»

В Донецке сепаратисты захватили и пытали двух студентов, участвовавших в проукранском митинге, затем записали видео, представив их бойцами «Правого сектора».

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала родственница одного из студентов.

По словам женщины, вчера юноши, студенты Донецкого национального университета, после участия в проукраинском митинге пошли в центральный парк им. Щербакова.

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Неожиданно к ним подошли несколько пророссийских активистов, применили насилие, обыскали и, найдя элементы украинской символики (желто-голубую ленточку), привели в здание захваченной Донецкой областной государственной администрации.

«Привели в облгосадминистрацию, раздели, сняли брюки, били по коленям, резали пятки, пытались резать пальцы, поставили на колени, били палками по голове, пока парни не оказались в практически бессознательном состоянии. Потом посадили их в другую комнату, положили перед ними два пистолета, «визитку» Дмитрия Яроша и стали проводить видеосъемку с комментариями, что якобы задержаны активисты «Правого сектора»», - рассказала собеседница.

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По ее словам, «студенты стали отрицать, что они имеют отношение к «Правому сектору», однако сепаратисты выключили видеокамеру и снова их избили, а потом забинтовали им головы и выгнали из ОГА».

Студенты вернулись домой, «чтобы как-то оказать себе медицинскую помощь, и сразу пошли в Ворошиловский РОВД г. Донецка писать заявление по факту издевательств», - объяснила женщина. Но, по ее словам, дежурный следователь в РОВД был с георгиевской ленточкой и прямо им сказал: «Хотите - пишите, хотите не пишите, но все равно здесь скоро будет Россия».

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Женщина, едва сдерживая свое волнение, рассказала, что «уже сегодня на российских телеканалах появился видеосюжет о том, что якобы во время беспорядков в Донецке задержаны пятеро представителей «Правого сектора» - студенты Донецкого университета». «Но мы-то знаем, что на самом деле они не имеют к этому никакого отношения!», - сказала женщина. Она подчеркнула, что сами юноши, их родители шокированы случившимся и пока не знают, готовы ли идти на контакт с журналистами. «Мы все опасаемся за их жизнь. Но не знаем, как им жить дальше с такой душевной раной», - сказала собеседница агентства.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля вечером в Донецке несколько десятков агрессивно настроенных молодчиков напали на украинских активистов. Они догнали колонну с украинскими активистами и набросились с дубинками, железными кольями и цепями, избивая всех подряд. Милиция не вмешивалась. Многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущением подходили к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе, и сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, нападают и бьют по-зверски с битами цепями. Милиция никому не отвечала.

29 апреля прокуратура Донецкой области начала расследование по факту служебной халатности работников милиции во время проведения 28 апреля митинга в Донецке.