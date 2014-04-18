Яценюк пообещал закрепить специальный статус для русского языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал в совместном заявлении с и.о. президента Украины, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.

"В преддверие Пасхи это заявление является нашим прямым намерением стабилизировать ситуацию в стране, обеспечить мир, покой и откликнуться на те запросы, которые есть сегодня у людей, в том числе и запросы людей с востока", - сказал Яценюк.

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Он отметил, что "правительство готово к проведению всеобъемлющей конституционной реформы, которая закрепит полномочия регионов, в соответствии с которой будут ликвидированы областные и районные государственные администрации, и люди будут выбирать соответствующие советы и исполнительные комитеты".

Яценюк также отметил: "Мы закрепляем специальный статус для русского языка и защиту этого языка, мы закрепляем специальный статус для любого другого языка на территории соответствующей территориальной общины".

"Наше желание продиктовано тем, чтобы в Украине было согласие. И для того, чтобы территориальные общины имели соответствующие ресурсы, правительство готово изменить Бюджетный и Налоговый кодекс и наполнить соответствующим финансовым и экономическим ресурсом каждую украинскую территорию", - сказал премьер.