Яценюк обещает стабилизировать ситуацию в стране за два года

«Вызовы даются только тем, кто силен. И я очень уверенно смотрю в будущее. Нам нужно два года на стабилизацию ситуации в Украине. Мы стабилизируем», - сказал Яценюк, добавив, что правительство сделает все, чтобы Украина стала успешной, а украинцы – уверенными в завтрашнем дне.

Ранее премьер-министр заявил, что ключевая задача правительства на 2014 год – не дать стране «упасть». Об экономическом росте, по мнению Яценюка, можно будет говорить не ранее 2015 года.

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Согласно прогнозам правительства, спад экономики в 2014 году составит не менее 3%.