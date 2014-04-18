Луганский облсовет призывает ВР срочно объявить референдум по децентрализации и статусе русского языка

"Жителям юго-востока отказано в праве голоса, в праве быть гражданами своей Отчизны. Всех нас разом записали в «сепаратисты», «террористы» и «российские диверсанты». Для «освобождения» территории от нас уже готовы использовать армию — вопреки законам и Конституции, не допускающим применения вооруженных сил внутри страны против своего же народа!", - говорится в заявлении Луганского облсовета, которое было принято на XXIV сессии.

В Облсовете сетуют на то, что МВД Украины и некоторые политики объявиили о создании "вооруженных гражданских формирований" для подавления протестующих. По мнению депутатов Луганска это решение " за гранью не только закона, но и здравого смысла".Читайте такжеСъезд депутатов всех уровней Донецкой области от ПР проголосовал за референдум 25 мая

"Мы предупреждаем: отсутствие компромиссов ведет к уничтожению не только демократии, но и государства как такового", - написано в обращени .

Луганский облсовет обратился к Верховной Раде и к Кабинету Министров Украины со следующими требованиями: до 9 мая принять закон об амнистии и непривлечении к ответственности бойцов спецподразделений «Беркут», «Альфа» и внутренних войск, военнослужащих, а также о правовых гарантиях непреследования активистов и всех участников акций протеста, захватов административных зданий на востоке страны с последующим их разоружением.

Кроме этого, депутаты призывают парламент с ближайщие дни объявить Всеукраинский референдум по вопросам государственного устройства Украины с максимальной передачей властных полномочий в регионы и о государственном статусе русского языка.

"Это — наши требования, от которых мы не отступимся, поскольку на их выполнении настаивают миллионы людей. Должна стать страной, в которой комфортно и безопасно себя чувствует каждый гражданин, независимо от того, какой язык он считает родным, в какую церковь ходит, кого называет героями и за кого голосует на выборах", - подытожили свои требования депутаты.