МВД наградит сотрудников, проявивших героизм в ходе антитеррористической операции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Все сотрудники милиции и бойцы спецподразделений, которые в условиях антитеррористической операции действуют согласно уставу, долгу и присяге, проявляют героизм и преданность народу Украины, будут награждены ведомственными знаками отличия и представлены к внеочередным званиям.

МВД приветствует инициативу украинских предпринимателей о предоставлении материальной помощи силовым структурам Украины и работы с населением областей юго-востока по привлечению к обезвреживанию иностранных диверсионно-террористических групп, разоружению сепаратистских формирований и участию в охране государственных объектов.

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Министерство внутренних дел выражает благодарность каждому жителю востока Украины, кто поддерживает сотрудников МВД, помогает морально, материально и организационно, с пониманием относится к трудностям, вызванным проведением антитеррористической операции.