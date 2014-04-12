Аннексия юго-востока Украины противоречит коренным интересам РФ - Лавров

Присоединение востока и юго-востока Украины к России противоречит "коренным интересам" РФ.

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос, собирается ли Россия «оттяпать» восток и юго-восток Украины Лавров заявил: «У нас не может быть таких желаний. Это противоречит коренным интересам Российской Федерации».

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Кроме того, Лавров отметил, что Россия не настаивает на термине «федерация» при урегулировании кризиса в Украине, главное учет интересов всех регионов.

«Мы хотим, чтобы Украина была целостной в ее нынешних границах при полном уважении регионов. Мы условно называем «федерацией» то, что может решить проблемы наших очень близких соседей, братьев, друзей. Но мы не упираемся в этот термин. Решать украинскому народу», - заявил Лавров.

По его словам, Россия убеждена, что конституционная реформа с участием всех регионов и проведение на этой основе свободных, честных, всеобщих президентских, парламентских и местных выборов – «чтобы сами регионы избрали себе законодательное собрание и губернатора» – самое главное, что сейчас надо сделать на Украине.

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При этом он не считает, что надо вести речь о миротворцах и решении Совета безопасности ООН в Украине.

По словам Лаврова, «нынешние власти должны осознать ответственность за свою страну и протянуть руку всем регионам без исключения, пригласив их к диалогу».

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«Мы на такую встречу готовы при понимании, что речь должна идти не о том, чтобы Запад наблюдал за тем, как мы будем разговаривать с Украиной, и тем самым иметь возможность заявить, что, дескать, мы легитимизировали эту власть. Этот вариант даже не обсуждается, вернее, обсуждается только нашими западными партнерами. Мы им ответили, что этого не будет. На этой встрече, если она состоится, будет предпослано наше четкое объяснение, прямо в ходе заседания, что это не так. Обсуждать мы там будем одну простую вещь. Все внешние игроки, включая Вашингтон и Брюссель, должны убедить нынешние киевские власти в том, что им нужно осознать свою ответственность и пригласить всю Украину для национального диалога, все регионы должны быть представлены», - сказал Лавров.

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«Мы прочитали решение, которое принял руководящий орган Партии регионов, в котором они высказались за участие в таком процессе, выразили намерение делегировать туда своего кандидата Михаила Добкина и сформулировали свои содержательные предложения, включая русский язык в качестве второго государственного, бюджетную политику, децентрализацию в виде прямого избрания законодательных собраний и губернаторов. Там нет слова «федерализация», и никто за него не цепляется. Как раньше говорили: «главное не шашечки, а чтобы можно было ехать». Суть этих требований заключается в больших полномочиях для регионов», - сказал Лавров.

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