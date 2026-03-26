Братья-подростки купили пикап за $4000 и заработали 3 млн за год: как им это удалось

История успеха братьев Маккинни началась с поездки на свалку.

Все началось с поездки на велосипеде на местную свалку, где тогда еще подросток Кирк Маккинни наткнулся на пару "действительно хороших колонок", которые все еще работали. Колонки стали ценным приобретением и вдохновением для Junk Teens – предприятия по вывозу и перепродаже мусора из Норвуда, штат Массачусетс, которое Маккинни запустил вместе с младшим братом Джейкобом в феврале 2021 года.

Сейчас братьям 22 и 20 лет соответственно, а их бизнес принес 3,04 миллиона долларов дохода в 2025 году, включая более 686 000 долларов чистой прибыли, согласно документам, изученным CNBC.

"Найдя колонки, я подсел. Я просто продолжал возвращаться на свалку и, в конце концов, моя спальня стала похожа на дом маленького плюшкина", – пояснил Кирк Маккинни, генеральный директор компании. Он продавал найденные заброшенные вещи на Facebook Marketplace в качестве подработки, а зависая на свалке, встретил людей, готовых платить местным подросткам за вывоз ненужного хлама из их домов.

Он понимал, что ему понадобится помощь, поэтому уволился из продуктового магазина и привлек брата, который в то время был первокурсником средней школы. Они купили подержанный пикап Ford F-150 2006 года выпуска за 4000 долларов из собственных денег, чтобы возить мусор. Будучи двумя скучающими подростками в разгар пандемии, ищущими способ подзаработать, они также брались за любую работу, вроде ландшафтного дизайна или помощи при переездах.

"Мы на самом деле не знали, что хотим начать именно этот бизнес", – заявил Джейкоб Маккинни. Вывоз и перепродажа мусора просто стали самой веселой и прибыльной частью их работы, а клиенты проявляли больше интереса к Junk Teens, "когда узнавали, что мы даем их вещам вторую жизнь", – подчеркнул Кирк Маккинни.

Сегодня в Junk Teens работают 10 штатных и примерно от 10 до 15 внештатных сотрудников, все из которых являются учащимися средних школ, колледжей или выпускниками, взявшими перерыв в учебе. Парк компании состоит из пяти самосвалов – братья планируют добавить еще два в конце 2026 года.

В 2025 году Junk Teens выполнила более 5500 заказов, в основном по вывозу жилого и коммерческого мусора. Компания берет в среднем от 300 до 600 долларов за заказ, в зависимости от объема и характера услуги.

Оба Маккинни сейчас изучают предпринимательство в близлежащем колледже Бэбсон, одновременно управляя бизнесом, и каждый выплатил себе зарплату в размере от 100 до 500 тысяч долларов в 2025 году. Часть этих денег они использовали для оплаты обучения в колледже, а остальное покрыли их родители, которые руководят местным бизнесом по уходу за деревьями.

"Деньги – это здорово, [но] не в этом весь смысл", – заметил Кирк Маккинни. "Мы хотим построить будущее для наших друзей и заниматься тем, что любим, а не работать на ненавистной работе".

Изучение тонкостей вывоза мусора

"Нам очень повезло в том, что мы выросли в семье с предпринимательским опытом", – объяснил Кирк Маккинни. В самом начале родители давали советы по владению бизнесом на такие темы, как администрирование и бухгалтерия: "Мы выросли, наблюдая за тем, как наши родители делают все это для своего дела, и вначале задавали им вопросы".

Братья искали дополнительные советы в интернете, буквально вбивая в поиск "как начать бизнес по вывозу мусора" на YouTube – узнавая, как настроить юридическую структуру бизнеса и откладывать деньги на уплату налогов. Они нанимали друзей и одноклассников для ручного труда, а также использовали "сарафанное радио" и свои навыки работы в соцсетях для создания клиентской базы.

Теперь Маккинни публикуют собственные обучающие видео на YouTube, чтобы показать десяткам тысяч своих подписчиков, как они ведут переговоры о ценах и как лучше всего утилизировать, перепродавать или жертвовать различные типы предметов. У Junk Teens также более 400 000 подписчиков в Instagram и TikTok.

В первый год работы прибыль почти достигла шестизначной суммы, поэтому братья купили свой первый самосвал. Они припарковали его вместе со своим пикапом на подъездной дорожке у родителей, где также складывали под брезент подержанные вещи: электронику, бытовую технику, мебель и велосипеды.

"Наши родители были этому не рады", – вспомнил Кирк. В марте 2023 года бизнес начал арендовать складские помещения, выплачивая по 1450 долларов в месяц.

Проявляя "находчивость", чтобы совмещать учебу и растущий бизнес

Вначале, когда оба брата учились в школе, они часто выполняли всего один или два заказа в неделю – находя время после уроков или по выходным. По мере роста бизнеса они нанимали друзей, чтобы разделить нагрузку, отказались от хобби, таких как видеоигры, и стали "очень находчивыми" в составлении расписания.

В выпускном классе Джейкоб договорился со своим школьным консультантом о блоке свободного времени в середине дня, потому что местные свалки работали только в учебные часы. Братья иногда парковали свой самосвал на школьной стоянке и молили учителей о прощении, если опаздывали на уроки.

Доход бизнеса превысил 1,2 миллиона долларов в 2024 году, который стал для Джейкоба Маккинни последним годом в школе. "Быть владельцем семизначного бизнеса в старших классах... это казалось безумием", – признался он.

Сегодня братья сосредоточены в основном на административной и стратегической работе и не выезжали "в поле" уже почти два года. В 2025 году они профессионализировали процессы Junk Teens с помощью маркетингового ПО и продвижения лидеров, а также открыли вторую точку в районе Кейп-Код. Эти шаги помогли Junk Teens более чем вдвое увеличить годовой доход за тот год и почти вдвое – годовую прибыль.

Колледж остается "действительно трудным делом, особенно когда владеешь бизнесом", – подчеркнул Кирк Маккинни. Он трижды подумывал о том, чтобы бросить учебу и полностью посвятить себя Junk Teens. Вместо этого он остался – отчасти ради родителей, а отчасти потому, что "колледж научил меня вещам, которым бизнес никогда не научит", таким как социальные и коммуникативные навыки. "И жизнь не заключается только в зарабатывании денег и наличии успешного бизнеса".

У Маккинни будет больше времени для Junk Teens после того, как они оба закончат обучение, но их работа вряд ли станет легче. То, что начиналось как гиперлокальный сервис, полагающийся на друзей и соседей, теперь конкурирует с крупными компаниями, обслуживающими пригороды и большие города. Среди национальных конкурентов – Waste Management, Inc., гигант в сфере утилизации отходов стоимостью 90 миллиардов долларов, и 1-800-GOT-JUNK, у которой шесть филиалов в Массачусетсе и более 140 по всей территории США. Компания College Hunks Hauling Junk, которая также нанимает молодых сотрудников, имеет более 200 филиалов по всей стране.

Со своей стороны, Junk Teens прогнозирует годовой доход в размере 5 миллионов долларов к концу 2026 года. Их план расширения предполагает охват остальной части Массачусетса перед возможным открытием новых точек на Восточном побережье. Братья говорят, что открыты для потенциального франчайзинга бизнеса, привлечения сторонних инвесторов или даже продажи компании в будущем, хотя в их ближайших планах этого нет.

"У меня есть сильное чувство, что после колледжа дела пойдут в гору еще сильнее, чем когда-либо", – зарезюмировал Кирк Маккинни.

Ранее УНИАН сообщал, что 78-летний курьер заработал больше 700 тысяч долларов после одной доставки.

