Овощ из прошлого неожиданно стал трендом: его ели ещё 400 лет назад

В европейской кухне набирает популярность овощ, который активно употребляли ещё несколько столетий назад. Речь идёт о кейле (листовой капусте), который в XVII веке был привычным продуктом, а затем на долгое время оказался в тени более "простых" и привычных культур. Сегодня он снова возвращается в меню – и не только из-за моды на здоровое питание, пишет издание Teraz Gotuje.

Кейл известен в Европе уже несколько веков. Его ценили за неприхотливость и способность расти даже в холодном климате. Раньше его готовили так же, как шпинат: тушили, варили или добавляли в густые соусы и супы. Со временем интерес к нему снизился – в первую очередь из-за распространения картофеля и других более калорийных и удобных в приготовлении продуктов.

Главная особенность кейла – его высокая концентрация питательных веществ при низкой калорийности. Он содержит большое количество железа, витамины A, C и K, антиоксиданты и клетчатку. По некоторым данным, содержание железа в кейле может быть выше, чем в некоторых видах мяса, что делает его популярным среди людей, сокращающих потребление животных продуктов.

Возвращение кейла связано сразу с несколькими трендами: интерес к "забытым" продуктам, рост популярности растительной диеты, поиск натуральных источников витаминов и мода на функциональное питание. В последние годы такие овощи всё чаще появляются не только на рынках, но и в супермаркетах и ресторанах.

Если раньше кейл считался скорее гарниром, сейчас его используют намного шире: добавляют в смузи и зелёные коктейли, делают из него полезные чипсы, используют в салатах, добавляют в пасту и рис, подают как самостоятельное блюдо после лёгкой термической обработки. Благодаря плотной текстуре он хорошо переносит готовку и сохраняет форму.

Кейл – не единственный пример "возвращения забытых продуктов". В Европе всё чаще вспоминают продукты, которые были популярны сотни лет назад, но исчезли из массового рациона. Например, топинамбур, известный ещё с XVII века, также снова появляется в меню благодаря своим вкусовым и полезным свойствам.

История кейла показывает, как меняются пищевые привычки человечества: забытые продукты могут возвращаться, когда меняются приоритеты людей. Сегодня этот овощ снова востребован уже не из-за необходимости, как раньше, а благодаря его питательной ценности и универсальности в приготовлении.

