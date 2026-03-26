В Крыму уничтожили комплекс 'Бастион': Плетенчук объяснил, почему это редкая цель

По словам военного, такую машину поймать довольно сложно.

Специалисты Главного управления разведки Минобороны выследили и поразили установку "Бастион-М", которую россияне использовали для нанесения ударов гиперзвуковыми противокорабельными ракетами по материковой Украине - такая цель является уникальной. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Если брать уникальный кейс с поражением "Бастиона", то это очень важно потому, что это - вглубь территории они (россияне - УНИАН) работали этими комплексами. С начала года они начали их активно использовать", - сказал Плетенчук.

Он не исключает, что, возможно, таким образом оккупанты пытаются как-то дополнить удары баллистикой по Украине. Также военный добавил, что охота на такой ракетный комплекс - это очень непростое дело.

"Такую машину поймать довольно сложно, учитывая то, что они не используют дороги общего пользования, передвигаются за пределами населенных пунктов… Поэтому да - это большая удача и работа тяжелая", - подчеркнул Плетенчук.

Что такое российский "Бастион"

Это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс"/"Яхонт". Предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также отдельных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Является одним из носителей ракеты "Оникс", которая, в свою очередь, наравне с ракетными комплексами "Калибр" и Х-35 "Уран" и перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон", является основным противокорабельным ракетным оружием в ВС России, которая использует его по наземным целям. В частности, согласно открытым источникам, первое такое применение, в том числе "Ониксов", зафиксировано в 2016 году в Сирии. "Бастион" используется для ударов по наземным целям во время вторжения России в Украину.

Что этому предшествовало

Напомним, в ночь на 24 марта бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины выследили и поразили колонну пусковых установок "Бастион-М", которая двигалась к позициям во временно оккупированном Крыму. В результате атаки, по данным разведки, уничтожена одна из пусковых установок и две дорогостоящие ракеты "Циркон".

Еще одна установка "Бастион-М" повреждена. Кроме того, сообщалось, что убиты и ранены семь российских солдат. Армия РФ применяет ракеты "Циркон" из состава комплекса "Бастион" прежде всего для террора гражданского населения Украины, в частности, южных и восточных областей.

