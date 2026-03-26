Не просто мода: что означает носить кепку задом наперед

Кепка стала неотъемлемым аксессуаром в гардеробе многих людей, но мало кто знает, как она появилась и почему ее стало модно носить задом наперед. Об этом пишет Liber Tatea.

Люди использовали аксессуары для покрытия головы еще с древнейших времен, со времен античности, когда носили различные головные уборы из практических, а также символических соображений.

"Древние цивилизации использовали куски ткани, кожи или растительных волокон, чтобы защитить голову от солнца, холода или пыли, а в определенных контекстах эти предметы выполняли также религиозные или социальные функции, указывая на статус или принадлежность к определенной группе", - объяснили в материале.

Сначала кепку использовали в различных видах спорта, однако во второй половине XX века, начиная с 1980-х годов, бейсболка изменила свой культурный статус.

"Ее переняла городская культура, хип-хоп-движение и индустрия развлечений, и она стала символом стиля и индивидуальности. Ее носят не только спортсмены или болельщики, но и люди из всех социальных слоев, она интегрировалась в моду и постоянно переосмысливается дизайнерами. Сегодня бейсболки встречаются в множестве форм, цветов и материалов. Существует множество типов, от классических бейсболок до современных вариантов, таких как snapback или trucker, каждая из которых адаптирована к различным эстетическим или функциональным предпочтениям", - добавили в Liber Tatea.

Что означает носить кепку задом наперед и как появился этот "тренд"?

Ношение кепки задом наперед сегодня является привычным явлением, однако появление этого стиля связано с миром спорта, а впоследствии - с городской поп-культурой. Специалисты в области моды указывают на то, что такое явление сформировалось где-то во второй половине XX века, особенно в США.

"Один из наиболее часто упоминаемых моментов, когда появилась кепка, надетая задом наперед, связан именно с бейсболом. Игроки носили кепку обычным образом, с козырьком спереди, чтобы защитить глаза от солнца. Однако в определенных ситуациях, особенно у тех, кто ловил мяч (кетчеров), возникала практическая проблема. Защитная маска плохо держалась на кепке. Чтобы решить эту проблему, некоторые игроки начали носить кепку задом наперед, чтобы козырек не мешал снаряжению. Эта функциональная адаптация считается многими одним из первых случаев использования кепки задом наперед, с козырьком сзади", - подчеркнули в публикации.

Уже в 1970-1980-х годах на фоне развития американской городской культуры бейсболка стала важным элементом стиля одежды в молодежных сообществах, особенно в рамках хип-хоп-культуры. Поэтому ношение бейсболки задом наперед начинает приобретать и символическое значение.

"Важным моментом в популяризации этого стиля стало его появление в СМИ и развлекательной индустрии. В 1990-х годах персонажи фильмов и сериалов, а также артисты музыкальной индустрии внесли решающий вклад в распространение образа кепки, надетой задом наперед. Параллельно скейтеры и серферы из Калифорнии также переняли этот способ ношения кепки, как из практических соображений, так и как часть антисистемной эстетики", - объясняют в издании.

Поэтому такое ношение кепки ассоциируется с идеей расслабленности и неформальности. Также существует аспект символического бунта, особенно среди молодежи. Такой жест можно трактовать как отказ от традиционных норм и утверждение индивидуальности.

Кроме того, в некоторых ситуациях ношение кепки задом наперед может иметь и практическое значение. Например, когда человеку требуется более широкое поле зрения или он использует оборудование, которое было бы неудобно носить с козырьком спереди, переворачивание кепки остается эффективным решением.

