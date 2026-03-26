Может выпорхнуть из-под ног человека: в зоне ЧАЭС живет птица, являющаяся мастером маскировки

Благодаря маскировочному оперению, птица почти незаметна среди лесной подстилки для хищников и людей.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает птица под названием вальдшнеп, являющаяся мастером маскировки.

Как рассказывают в заповеднике, вальдшнеп – типичный обитатель наших лесов, хорошо приспособленный к жизни на суше, что отличает его от большинства других куликов.

У него относительно короткие конечности, и он ведет преимущественно скрытный образ жизни.

"Благодаря маскировочному оперению, птица почти незаметна среди лесной подстилки, что помогает избегать хищников и оставаться незамеченной человеком", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление болот и естественного гидрологического режима является важным фактором сохранения этого вида. В контексте проектов трофического восстановления и ревайлдинга вальдшнеп может выступать ценным биоиндикатором состояния среды, в частности, качества влажных лесных экосистем, говорят исследователи.

По словам ученых, чаще всего вальдшнеп можно увидеть во время брачных полетов – в сумерках или на рассвете. В это время птицы низко пролетают над лесными полянами и заболоченными участками, издавая характерные звуки – "щебетание" и "хрипение".

В прошлом вальдшнеп был популярным охотничьим видом: на него охотились как во время брачных полетов, так и с использованием охотничьих собак. Сейчас же охота на вальдшнепа запрещена, что способствует сохранению популяции. В дикой природе эту птицу обычно удается увидеть лишь случайно, когда она внезапно взлетает буквально из-под ног человека.

