В PS Store началась большая весенняя распродажа – скидки на хиты и новинки до 90%

По сниженным ценам можно урвать ARC Raiders, Kingdom Come: Deliverance и Metro 2033 Redux.

В PlayStation Store стартовала крупная весенняя распродажа со скидками до 90% на игры разных жанров. В акции участвуют как новинки вроде Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II, так и хиты: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.

Акция продлится до 22 апреля. Но 9 апреля состоится обновление акционных предложений: издатели добавят новые скидки, а некоторые старые уберут.

Скидки в PS Store:

Call of Duty: Black Ops 7 – 1869 грн (скидка 45%)

Battlefield 6 – 1439 грн (скидка 40%)

Kingdom Come: Deliverance II – 999 грн (скидка 50%)

ARC Raiders – 1119 грн (скидка 20%)

Silent Hill f – 1099 грн (скидка 50%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1119 грн (скидка 20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1439 грн (скидка 20%)

Dispatch – 887 грн (скидка 20%)

Astro Bot – 1419 грн (скидка 30%)

Forza Horizon 5 – 719 грн (скидка 40%)

Baldur's Gate 3 – 1724 грн (скидка 25%)

Cyberpunk 2077 – 674 грн (скидка 55%)

Red Dead Redemption 2 – 649 грн (скидка 75%)

Elden Ring – 1169 грн (скидка 35%)

Metro 2033 Redux – 97 грн (скидка 85%)

Resident Evil 3 – 299 грн (скидка 75%)

Звездные войны. Джедаи: Павший Орден – 191 грн (скидка 90%)

Mass Effect издание Legendary – 219 грн (скидка 90%)

Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 17 марта подписчики PS Plus Extra и Premium могут бесплатно поиграть в Persona 5 Royal, Metal Eden и еще шесть игр.

А в магазине Steam весенняя распродажа подходит к концу. Мы собрали 10 хороших игр по цене чашки кофе и с положительными отзывами.

