В PS Store началась большая весенняя распродажа – скидки на хиты и новинки до 90%

В PlayStation Store стартовала крупная весенняя распродажа со скидками до 90% на игры разных жанров. В акции участвуют как новинки вроде Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance II, так и хиты: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 и Elden Ring.
Акция продлится до 22 апреля. Но 9 апреля состоится обновление акционных предложений: издатели добавят новые скидки, а некоторые старые уберут.
Скидки в PS Store:
- Call of Duty: Black Ops 7 – 1869 грн (скидка 45%)
- Battlefield 6 – 1439 грн (скидка 40%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 999 грн (скидка 50%)
- ARC Raiders – 1119 грн (скидка 20%)
- Silent Hill f – 1099 грн (скидка 50%)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1119 грн (скидка 20%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1439 грн (скидка 20%)
- Dispatch – 887 грн (скидка 20%)
- Astro Bot – 1419 грн (скидка 30%)
- Forza Horizon 5 – 719 грн (скидка 40%)
- Baldur's Gate 3 – 1724 грн (скидка 25%)
- Cyberpunk 2077 – 674 грн (скидка 55%)
- Red Dead Redemption 2 – 649 грн (скидка 75%)
- Elden Ring – 1169 грн (скидка 35%)
- Metro 2033 Redux – 97 грн (скидка 85%)
- Resident Evil 3 – 299 грн (скидка 75%)
- Звездные войны. Джедаи: Павший Орден – 191 грн (скидка 90%)
- Mass Effect издание Legendary – 219 грн (скидка 90%)
Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 17 марта подписчики PS Plus Extra и Premium могут бесплатно поиграть в Persona 5 Royal, Metal Eden и еще шесть игр.
