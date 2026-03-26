Смена контроля над грузом стала ключевым эпизодом в споре о возможном мошенничестве на $7 млн, - эксперт

Ключевым эпизодом в международном споре о возможных мошеннических действиях между украинскими бизнесменами – владельцем Prime Agriculture Trading Евгением Федорончуком и Романом Терещенко, связанным с Trans Trade Holding – по поводу зерновой сделки на почти 7 млн долларов стали действия, связанные со сменой контроля над грузом уже после его отгрузки. Об этом говорится в расследовании эксперта Юрия Подорожнего, опубликованном на "Цензор".

По его данным, речь идет о поставке сои и кукурузы общим объемом около 19,4 тыс. тонн, которые были отгружены морским транспортом из порта Черноморск на судно MAYA. Общая стоимость партии составила примерно 6,8–7 млн долларов.

Согласно опубликованным документам, компания Prime Agriculture Trading выполнила свои контрактные обязательства в полном объеме – поставка товара была осуществлена, а объем и факт отгрузки подтверждаются инвойсами, таможенными декларациями и коносаментами.

В то же время, как отмечает эксперт, после выхода груза из порта произошли действия, касающиеся дальнейшего распоряжения товаром. В частности, речь идет об официальном письме, направленном перевозчику от имени структур, связанных с Trans Trade Holding Романа Терещенко, в котором сообщалось о передаче прав распоряжения грузом третьей стороне.

В материале подчеркивается, что такие действия произошли уже после оформления коносаментов и фактической отгрузки продукции, то есть на этапе, когда товар находился в пути, что указывает на возможные мошеннические действия.

В материале отмечается, что данный спор в настоящее время рассматривается в международном арбитраже по правилам GAFTA (дело №19-891) и FOSFA (дело №1520). Кроме того, соответствующие обстоятельства стали предметом обращений в правоохранительные органы: заявление принято к рассмотрению прокуратурой Швейцарии (№P/6284/2026), а также зарегистрировано производство в прокуратуре эмирата Дубай в ОАЭ (№2026/23372/37).

