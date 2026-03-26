Топливо в США преодолело психологические отметки: администрация Трампа готовится к худшему

До начала войны в Иране цены на бензин в США часто держались ниже 3 долларов за галлон, однако уже сейчас превышают 4 доллара.

В администрации президента США Дональда Трампа анализируют, как отреагирует экономика на возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.

По данным агентства Bloomberg, еще до начала войны на Ближнем Востоке министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. В течение нескольких недель высокопоставленные чиновники министерства сообщали об этих рисках Белому дому.

При этом пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи назвал эту информацию "ложной" и заявил, что хотя администрация постоянно оценивает различные сценарии и их экономические последствия, чиновники не рассматривают возможность достижения цены на нефть в 200 долларов за баррель. По его словам, Бессент не был "обеспокоен" краткосрочными колебаниями, вызванными операцией "Эпическая ярость".

В агентстве также отмечают, что даже более низкий уровень цены на нефть в районе 170 долларов за баррель в течение нескольких месяцев может вызвать скачок инфляции в США и Европе и замедлить экономический рост.

В газете Financial Times отметили, что посты президента США в соцсетях вызывают резкие колебания на нефтяном рынке. Эти сообщения являются частью усилий его администрации по сдерживанию инфляции цен на бензин за несколько месяцев до промежуточных выборов в Штатах.

"Очевидно, что Трамп опасается высоких цен на заправках. Цена на бензин свыше 4 долларов – это политический убийца. С другой стороны – его эго. Он не может позволить себе выглядеть побежденным", – отметил нефтяной аналитик Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Американские потребители и предприятия уже начинают ощущать последствия событий на Ближнем Востоке. Цены на бензин подскочили более чем на треть до почти 4 долларов за галлон – 1,06 долл. за литр (46,5 грн), а жизненно важное для промышленности дизельное топливо превысило 5 долларов за галлон – почти 1,3 долл. за литр (около 58 грн).

Ситуация в Иране и цены на нефть – последние новости

Из-за войны в Иране и существенного ограничения трафика через Ормузский пролив цены на нефть значительно выросли по сравнению с концом февраля. Нефть марки Brent по состоянию на утро 25 марта стоила 96,2 долл. за баррель, что более чем на 20 долл. больше, чем в конце февраля.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Ираном о прекращении войны. По его словам, официальный Тегеран якобы согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия.

Несмотря на это, 26 марта цены на нефть выросли из-за противоречивых комментариев со стороны США и Ирана относительно усилий, направленных на прекращение войны на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: