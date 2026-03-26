Названа страна, в которой находятся 5 из 10 самых загрязненных городов Европы

Согласно новому отчету, жители Финляндии дышат самым чистым воздухом в Европе. В этой стране больше всего городов, где уровень загрязнения воздуха считается безопасным, пишет euronews.

Несмотря на это, Финляндия в целом не соответствовала требованиям Всемирной организации здравоохранения в отношении PM2,5, то есть мелкой пыли. В отчете говорится, что в 2025 году только три европейские страны соответствовали этим рекомендациям по загрязнению воздуха, а именно Эстония, Исландия и Андорра.

"В отчете проанализированы 2 303 города - на 163 больше, чем в 2024 году - в 43 европейских странах. В 1 182 из них среднегодовая концентрация PM2,5 выросла, тогда как в 886 городах было зафиксировано ее снижение. Лишь 104 европейских города соответствовали безопасным предельным значениям Всемирной организации здравоохранения в отношении загрязнения мелкими частицами", - отмечается в материале.

Такой рейтинг возглавляет Финляндия. В 25 ее городах уровень PM2,5 остается ниже нормы, за ней следует Швеция с 15 городами, а затем Испания с 12 городами.

Где находятся самые загрязненные города Европы?

В общей сложности восемь стран, а именно Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция, Молдова, Румыния, Черногория и Польша, сообщили о концентрации PM2,5, превышающей 15 микрограмм на кубический метр, поэтому они считаются самыми загрязненными странами Европы, что значительно превышает уровень в 5 µg/m³, который ВОЗ считает безопасным.

"В то же время многие из самых загрязненных городов региона расположены в Турции. Причиной этого является то, что страна сильно полагается на ископаемые источники энергии, имеет плотное дорожное движение, большие промышленные выбросы, а кроме того, метеорологические условия способствуют тому, что загрязняющие вещества задерживаются у поверхности земли", - добавляют в материале.

В частности, Игдир занял первое место: в 2025 году в городе был зафиксирован средний уровень PM2,5 на уровне 64,4 мкг/м³. Второе место занял также турецкий город Буча с показателем 51,5 мкг/м³. Еще три города страны вошли в топ-10, а именно Гёдекли (4 место), Конья (6 место) и Дюздже (8 место).

"Сербский город Новый Пазар занял третье место с уровнем PM2,5 34,1 мкг/м³. В Боснии и Герцеговине Приедор занял пятое место, Горажде - седьмое, а Грачаница - девятое. Десятку замыкает также сербский город Чачак", - подчеркнули в публикации.

В подавляющем большинстве этих городов источники загрязнения схожи - угольные электростанции, низкокачественный уголь, используемый для отопления домов, древесина, сжигаемая в неэффективных печах, а также интенсивное автомобильное движение. Также проблемы усугубляют рельеф и погодные условия, удерживающие загрязняющие вещества у поверхности земли.

