У США нет стратегии: Писториус резко прокомментировал войну в Иране

Он считает экономические последствия войны на Ближнем Востоке катастрофическими.

Министр обороны Германии считает, что у США нет стратегии выхода из войны в Иране, и поэтому призвал страны к дипломатическому урегулированию. Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Австралию.

Обращаясь к правительственным чиновникам Ирана и США, он сказал, что дипломатическое решение в войне необходимо найти "как можно скорее".

"С нами не посоветовались заранее. Это не наша война. И поэтому, чтобы сделать это абсолютно понятным, мы не хотим быть втянутыми в эту войну", – сказал Писториус. Позже он добавил, что США не понимают, как выходить из этой войны: "Нет стратегии, нет четкой цели – и, на мой взгляд, хуже всего: нет стратегии выхода".

По его словам, поскольку нестабильность в регионе Ближнего Востока имеет последствия для всего мира, то Германия готова "обеспечить любой мир". Таким образом, по его мнению, если будет достигнуто прекращение огня, то можно будет обсудить меры по обеспечению мира и гарантированию свободы судоходства в Ормузском проливе.

Продолжение войны с Ираном он назвал экономической катастрофой.

"Чтобы было абсолютно ясно: эта война – катастрофа для мировой экономики", – заявил Писториус.

Он подчеркнул, что с Германией не консультировались перед началом войны и что это не война Германии. Поэтому, по его словам, Германия "не хочет в нее втягиваться".

Напомним, что президент США Дональд Трамп назвал войну в Иране неизбежной, ведь страна, по его словам, стояла на пороге разработки ядерного оружия. Он подчеркнул, что краткосрочные экономические последствия не имели для него решающего значения. Трамп признал, что ожидал гораздо более серьезного удара по экономике.

По данным журналистов, Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут начать в Иране наземную операцию. Об этом неофициально говорят представители республиканцев в Конгрессе.

В настоящее время обмен воздушными ударами продолжается. И эксперты отмечают, что Иран истощает ПВО своих противников дешевыми средствами поражения. В частности, хотя системы ПВО, такие как Patriot, остаются эффективными, но их использование против дешевых целей является невыгодным.

