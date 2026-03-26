Почему в Исландии одна из самых эффективных систем отопления домов.

Отопление дома не обязательно должно обеспечиваться газом или электричеством. В мире есть места, где люди отапливают свои дома горячей водой, поступающей непосредственно из земли, без бойлера и без огромных счетов. Система работает постоянно и полностью меняет наше представление об отоплении дома, пишет издание Blic.

В Исландии тепло в домах поступает не от системы центрального отопления или электрических радиаторов, а непосредственно из земли. Горячая вода, которая в сети достигает температуры до 90°C, подается в дома насосом и постоянно поддерживает комфортную температуру без газа или электричества.

Система работает непрерывно и используется большинством населения, причем Исландия имеет самую разветвленную геотермальную сеть отопления в мире. По данным издания, более 90% домов подключены к этой системе.

Все начинается в вулканических районах. Здесь инженеры бурят глубокие скважины, иногда более 2000 метров, где грунтовые воды естественным образом нагреваются магмой из недр Земли. Оттуда горячая вода и пар выводятся на поверхность. Во многих случаях тепло передается через теплообменники в воду в общественной сети. Затем горячая вода распределяется по домам по изолированным трубам. Попав в дома, она нагревает радиаторы, пол и обеспечивает горячее водоснабжение

Система разработана таким образом, чтобы ничего не тратилось зря. В некоторых районах геотермальный пар сначала используется для выработки электроэнергии с помощью турбин. После этого остаток энергии используется для отопления.

Воду не выбрасывают даже после того, как она нагревает дома. Ее повторно используют для обогрева бассейнов, теплиц и даже для растапливания льда на тротуарах.

Что такое геотермальная вода и почему она существует в Исландии?

Все это возможно благодаря географическому положению страны. Исландия расположена в активной вулканической зоне, где грунтовые воды постоянно нагреваются магмой из глубин, а температура меняется в зависимости от местоположения:

в домах: примерно 70–90 °C;

в природных источниках: часто выше 80–100 °C;

на глубине: может превышать 200 °C.

В известных лагунах воду охлаждают, чтобы она была безопасной для человека, но в системах отопления она используется при высоких температурах.

Почему система такая эффективная

Исландская модель считается одной из самых эффективных в мире и имеет несколько очевидных преимуществ:

не зависит от ископаемого топлива;

затраты стабильны;

выбросы очень низкие;

работает независимо от погоды.

Это возобновляемый источник энергии, практически неисчерпаемый в исландских условиях.

Хотя Исландия расположена близко к Северному полярному кругу, климат в ней мягче, чем можно было бы подумать, с температурой от -5 °C до -15 °C. Сильные ветры усиливают холод, но система отопления работает постоянно.

Как другие страны отапливают свои дома

В других странах, в частности в Восточной Европе, отопление в значительной степени зависит от газа или электроэнергии. В отличие от Исландии, где геотермальные ресурсы легкодоступны, во многих регионах такие источники доступны лишь локально или их трудно использовать.

Однако другие страны также прибегают к различным решениям для сохранения тепла в домах: в Норвегии, в частности, вместо полистирола используются материалы, обработанные при температуре 160–215 °C. Исландия демонстрирует, что дома можно эффективно отапливать без традиционного топлива при наличии соответствующих природных ресурсов и инфраструктуры. Это один из немногих примеров в мире, когда природная система почти полностью заменила традиционные методы.

Какое отопление самое дешевое

Напомним, что газовое отопление в доме считается наиболее удобным, поскольку позволяет оптимизировать процесс. После настройки система самостоятельно поддерживает температуру, реагирует на изменение погодных условий и может программироваться заранее. Это позволяет сократить расход топлива, особенно когда хозяева отсутствуют дома.

А преимущество печного отопления заключается в доступности материалов. Также отапливать дом печью получается дешевле, чем газом или электроэнергией. Кроме того, это наиболее автономный способ отопления.

Вас также могут заинтересовать новости: