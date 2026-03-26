'Просто хайпует': Полякова разозлилась на жену Павлика за 'слив' переписки

Певица заявила, что блогерше стоит быть "готовой получить…" в ответ.

Украинская певица Ольга Полякова резко ответила жене Виктора Павлика, блогерше Екатерине Репяховой, обвинив ее в хайпе на скандале.

Напомним, как писал УНИАН, Репяхова обвинила администрацию столичного Дворца "Украина" в психологическом давлении во время недавнего концерта мужа. В частности, она заявила, что из Павлика хотели сделать человека, который "плохо работает" на сцене, и собирались ему "колоть адреналин" в голосовые связки.

Позже блогерша опубликовала комментарий Поляковой, которая якобы поддержала идею с адреналином, написав: "Это единственный способ зазвучать".

Видео дня

Однако, как объяснила Оля Полякова в новом видео, она вовсе не это имела в виду:

"Все, кто причастен к вокалу, знают, что адреналин в связки никто не колит. Адреналин исключительно поливают на связки, чтобы сосуды сузились и появился голос, появился смык. Это совершенно безвредная процедура".

Говоря же о супруге Павлика, певица добавила:

"А эта женщина, я, к сожалению, не знаю, как ее зовут, жена Павлика, она просто хайпует на этой истории, просто хайпожорка, вот и все. Кто очень переживает за сердце Павлика, как вы думаете, скандал, который она устроила вокруг него, он ему на сердце не повлияет?… И еще одно: если вы выкладываете личную переписку, то будьте готовы получить…".

