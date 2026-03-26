Россия приняла на вооружение новый инженерный танк: он заменит сразу три другие машины

Новая машина УБИМ способна эвакуировать тяжелую технику с поля боя и преодолевать заграждения.

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), которую называют "инженерным танком", официально принята на вооружение инженерных войск ВС РФ. Об этом сообщает "УралВагонЗавод".

По словам российских пропагандистов, на реализацию проекта, который изначально носил названия "Робот-3" и "Объект 153", ушло около десяти лет. УБИМ разрабатывался с учетом современных военных конфликтов, в частности войны в Сирии.

Впервые его представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Испытания бронированного автомобиля завершились в 2020 году.

По данным из открытых источников, машина создана на шасси танка Т-90. Полная масса составляет до 55 т. Максимальная скорость на шоссе достигает 60 км/ч, а запас хода УБИМ составляет 500 км. Экипаж – два человека (командир и механик-водитель). Дополнительно возможно размещение до трех саперов.

УБИМ должна заменить сразу три специализированные машины:

• БРЕМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину);

• ИМР (инженерную машину расчистки);

• БМР (бронированную машину разминирования).

По словам россиян, УБИМ может:

• прокладывать колонные пути и дороги;

• обустраивать съезды на крутых берегах и преодолевать овраги;

• расчищать завалы, засыпать рвы;

• укладывать дорожное покрытие для проезда техники.

Для этого машина получила универсальное бульдозерное оборудование со сменной геометрией отвала, крановую стрелу с экскаваторным ковшом-захватом, тяговые и вспомогательные лебедки для эвакуации техники, комплект средств для преодоления минно-взрывных заграждений, а также систему постановки дымовых завес.

Для самообороны на УБИМ в дистанционно управляемом боевом модуле размещен пулемет калибра 12,7 мм.

Ранее УНИАН писал, что оккупационной армии РФ передали новую партию инженерных машин разгородительных (инженерных танков) ИМР-3М. Машина разгородительная третьего поколения создана на базе танка Т-90 и имеет повышенный уровень защиты от радиации.

Напомним также, что накануне Нового года российские войска получили очередную партию основных боевых танков Т-90М "Прорыв". Танк представляет собой новейшую версию основного боевого танка Т-90, который, в свою очередь, является модернизированной версией Т-72.

