Иран предложил мне стать новым верховным лидером, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил ему стать новым верховным лидером. Также он снова раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную поддержку США в войне против Ирана.

"Страны НАТО не сделали абсолютно ничего, чтобы помочь нам с безумным государством - Ираном... США никогда не забудут об этом очень важном моменте времени", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США во время выступления на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса (NRCC) в Вашингтоне заявил, что Иран предложил ему стать верховным лидером.

"Они говорят: "Мы хотим сделать тебя следующим лидером!" А я отвечаю: "Нет, спасибо, не хочу!" На самом деле они ведут переговоры и очень сильно хотят соглашения", - сказал Трамп.

Также президент США добавил, что ожидал худших последствий военной операции против Ирана.

"Мы оказались в безвыходном положении. Однако я ожидал худшего сценария. Я предполагал, что цены на нефть вырастут еще больше. Я также думал, что фондовые индексы упадут ниже. Но эти изменения меня не беспокоили", - подчеркнул Трамп.

Иран с презрением отверг мирный план Трампа

Ранее высшее военное руководство Ирана пренебрежительно отвергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что Исламская республика якобы готова к мирному соглашению. Военное руководство Ирана считает, что Штаты называют свое поражение соглашением.

Как отмечает Financial Times, это заявление свидетельствует о глубоком недоверии Ирана к предложениям президента США, а также об убеждении исламского режима в том, что он имеет преимущество, несмотря на разрушения, вызванные ударами США и Израиля.

Вас также могут заинтересовать новости: