В Германии пожар уничтожил часть исторического замка 12-го века

Сильный пожар, вспыхнувший в ночь с 25 на 26 марта 2026 года, повредил часть замка Руннебург 12-го века в городе Вайсензее (Тюрингия, Германия).
Как пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление представителя местной полиции, к счастью пожарным удалось предотвратить распространение огня, начавшееся непосредственно рядом с высокой сторожевой башней замка, на его другие части.
Изначально спасатели опасались, что из-за мощного ветра и большого количества искр пламя распространится на другие части исторического здания.
Тем не менее, из-за большого количества искр, возможно, были повреждены автомобили, припаркованные на прилегающих улицах.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины пожара и масштаб повреждений замка еще устанавливаются.
Согласно данным Фонда замков и садов Тюрингии, замок Руннебург был построен около 1170 года. Он расположен на небольшом холме на окраине города Вайсензее и считается одним из важнейших образцов романской архитектуры в Германии.
Другие громкие инциденты в Германии
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, летом 2024 года частично обрушился исторический отель в живописном туристическом регионе на берегу реки Мозель. Тогда погибли два человека.
Тем временем, в конце 2022 года в Берлине взорвался крупнейший в мире цилиндрический аквариум, в котором на тот момент находились 1500 рыб.
- Пилот Ryanair потерял сознание посреди полета: чем все закончилось
- Во время экскурсии по Колизею в жару умерла гид
- Пожар на горнолыжном курорте Швейцарии унес жизни десятков людей: что видели свидетели
