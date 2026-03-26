В Германии пожар уничтожил часть исторического замка 12-го века

Сильный пожар, вспыхнувший в ночь с 25 на 26 марта 2026 года, повредил часть замка Руннебург 12-го века в городе Вайсензее (Тюрингия, Германия).

Как пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление представителя местной полиции, к счастью пожарным удалось предотвратить распространение огня, начавшееся непосредственно рядом с высокой сторожевой башней замка, на его другие части.

Изначально спасатели опасались, что из-за мощного ветра и большого количества искр пламя распространится на другие части исторического здания.

Тем не менее, из-за большого количества искр, возможно, были повреждены автомобили, припаркованные на прилегающих улицах.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины пожара и масштаб повреждений замка еще устанавливаются.

Согласно данным Фонда замков и садов Тюрингии, замок Руннебург был построен около 1170 года. Он расположен на небольшом холме на окраине города Вайсензее и считается одним из важнейших образцов романской архитектуры в Германии.

