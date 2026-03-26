Вдоль путей следования поездов нужно создать укрытия для пассажиров, – эксперт

Остановка поезда и ожидание пассажирами окончания воздушной тревоги в поле может быть опасным шагом.

Украине необходимо создать сеть укрытий вдоль железнодорожных линий, чтобы в случае воздушной тревоги и угрозы российских атак за короткое время пассажиры могли перейти из поезда в укрытие, сказал в эфире телеканала "Киев24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Мы должны понимать, что если идет атака теми же FPV-дронами, то может быть высокий риск поражения групп гражданского населения в поле или возле дороги. В том числе это может привести к значительному количеству жертв. А во-вторых, если это поле, то может достаться тем же спасателям или скорой помощи", – сказал Долинце.

Также он отметил, что если пассажир находится за пределами поезда, на него не распространяются никакие страховые гарантии.

Видео дня

"Мы должны понимать, что таким образом получается, будто "Укрзализныця" снимает с себя ответственность за этих пассажиров", – подчеркнул он.

По его мнению, должна быть централизованная и взвешенная политика.

"И, возможно, должна быть создана какая-то сеть соответствующих укрытий вдоль путей следования поездов, и в случае начала тревоги, чтобы было немного времени – 5-10-15 минут, чтобы поезда могли добраться до таких безопасных зон, где пассажиры могли бы переместиться в специально подготовленные укрытия и находиться в безопасности", – отметил Долинце.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики стали чаще прицельно атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. С конца 2025 года враг начал целенаправленно атаковать не только инфраструктуру, но и непосредственно пассажирские поезда, в частности во время движения.

Как отмечают в "Укрзализныце", вагон не должен превратиться в ловушку, поэтому предусмотрена эвакуация пассажиров. Эвакуацию будут объявлять только тогда, когда угроза коснется конкретного маршрута.

