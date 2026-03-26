Вдоль путей следования поездов нужно создать укрытия для пассажиров, – эксперт

Украине необходимо создать сеть укрытий вдоль железнодорожных линий, чтобы в случае воздушной тревоги и угрозы российских атак за короткое время пассажиры могли перейти из поезда в укрытие, сказал в эфире телеканала "Киев24" авиационный эксперт Богдан Долинце.
"Мы должны понимать, что если идет атака теми же FPV-дронами, то может быть высокий риск поражения групп гражданского населения в поле или возле дороги. В том числе это может привести к значительному количеству жертв. А во-вторых, если это поле, то может достаться тем же спасателям или скорой помощи", – сказал Долинце.
Также он отметил, что если пассажир находится за пределами поезда, на него не распространяются никакие страховые гарантии.
"Мы должны понимать, что таким образом получается, будто "Укрзализныця" снимает с себя ответственность за этих пассажиров", – подчеркнул он.
По его мнению, должна быть централизованная и взвешенная политика.
"И, возможно, должна быть создана какая-то сеть соответствующих укрытий вдоль путей следования поездов, и в случае начала тревоги, чтобы было немного времени – 5-10-15 минут, чтобы поезда могли добраться до таких безопасных зон, где пассажиры могли бы переместиться в специально подготовленные укрытия и находиться в безопасности", – отметил Долинце.
Как сообщал УНИАН, российские захватчики стали чаще прицельно атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. С конца 2025 года враг начал целенаправленно атаковать не только инфраструктуру, но и непосредственно пассажирские поезда, в частности во время движения.
Как отмечают в "Укрзализныце", вагон не должен превратиться в ловушку, поэтому предусмотрена эвакуация пассажиров. Эвакуацию будут объявлять только тогда, когда угроза коснется конкретного маршрута.