Уклонялся от мобилизации: в Одессе застрелили мужчину, открывшего огонь по полицейским

В Одессе мужчина, уклонявшийся от мобилизации, открыл огонь по полицейским во время проверки документов и скрылся с места происшествия. Он был застрелен во время задержания – в полиции говорят, что он не шел на контакт с переговорщиком и снова применил оружие против бойцов подразделения КОРД.

Как сообщили в региональном главуправлении Нацполиции, 25 марта в Одессе водитель автомобиля внезапно открыл стрельбу по патрульным полицейским. Инцидент произошел во время проверки документов.

"В результате двое патрульных получили огнестрельные ранения", – сообщили в полиции.

Видео дня

Было установлено, что 45-летний одессит находится в розыске за уклонение от мобилизации.

"Мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил воинского учета, во время проверки документов начал стрелять из автомата. Он скрылся на автомобиле. Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недостроенном здании", – сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, во время переговоров мужчина начал стрелять по полицейским с третьего этажа, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Фигурант погиб.

"Применение оружия было вынужденным, поскольку действия мужчины угрожали жизни правоохранителей", - подчеркивают в главке.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии сообщено ГБР и прокуратуре.

В соцсетях местные жители пишут, что стрельба вчера вечером была в Пересыпском районе Одессы, а застрелен он был якобы сегодня утром, в селе Светлое в Одесской области, где его разыскали.

Нападение на полицейских в Славянске

Напомним, что в Славянске Донецкой области полицейские задержали мужчину, который стрелял в полицейских. 19 марта этот мужчина застрелил участкового офицера полиции во время исполнения им служебных обязанностей. 20 марта его задержали в городе.

Установлено, что нападавший находился в СЗЧ. У него изъяты вещественные доказательства, в частности огнестрельное оружие.

